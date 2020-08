Zahlreiche Google-Dienste mit Problemen

Für viele, aber nicht für alle Nutzer haben derzeit einige Google-Dienste Probleme. Betroffen scheinen wohl derzeit Gmail, Google Drive, Google Voice, Google Docs, Google Notizen, Google Meet, Google Chat und weitere. Das Statusboard zeigt die meisten Probleme bereits an.

Auch bei mir selbst und einigen Lesern laufen einige Google-Services derzeit nicht rund, andere Leser hingegen meinen, es wäre alles okay. Falls ihr betroffen seid, wisst ihn nun schonmal, dass es nicht an euch liegt.

Bisher gibt es keine Lösung, Google arbeitet aber bereits an der Problembehebung. So gibt man an:

Wir gehen diesem Problem weiterhin nach. Wir stellen am 20.08.20 10:09 eine Aktualisierung zur Verfügung, in der wir detailliert angeben, wann wir das Problem erwartungsgemäß lösen können.

Seid ihr von der Störung der Google-Dienste betroffen?

