Gaming

Alien: Isolation 2 offiziell angekündigt

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Bildquelle: SEGA

Das Warten der Fans auf einen Nachfolger des im Jahr 2014 erschienenen Survival Horror-Game Alien: Isolation des britischen Spieleentwicklers Creative Assembly hat sich gelohnt: Im Rahmen des Summer Game Fest haben SEGA und das Entwicklerstudio nun offiziell den zweiten Teil der Reihe angekündigt.

Mensch gegen Xenomorph

Wieder einmal kämpft man gegen den Xenomorph und muss die Umgebung clever einsetzen, um als Sieger hervorzukommen. All das war im ersten Teil recht gut umgesetzt, sodass der Überlebenskampf und die Klaustrophobie innerhalb des Raumschiffes sehr realistisch wirkten. Laut dem Entwicklerstudio setzt man in Alien: Isolation 2 hingegen auf ein komplett neues Setting, eine neue Story und einen neuen Protagonisten.

Auch der Wechsel der Game-Engine von der hauseigenen Cathode-Engine, die beim ersten Teil eingesetzt wurde, zur Unreal Engine 5 wurde offiziell bestätigt. Das Game erscheint für PC, Playstation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2, ein Veröffentlichungstermin wurde jedoch nicht genannt.


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