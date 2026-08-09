backFlip 32/2026: Preisschock bei der Xbox beerdigt die Konsole
Die 32. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Preisschock bei der Xbox: Microsoft beerdigt die Konsole endgültig“, „Elektroauto-Fahrer: „Diese Leute sind verrückt““ und „Amazon Deutschland: Wero kommt“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Preisschock bei der Xbox: Microsoft beerdigt die Konsole endgültig
- Elektroauto-Fahrer: „Diese Leute sind verrückt“
- Amazon Deutschland: Wero kommt
- GTA 6: Diesen Monat geht es also endlich los
- ING kündigt Abo-Modell für „Mitte 2027“ an
- Mercedes-Chef spricht von „Tiefpunkt“ bei Knöpfen
- Audi A2 e-tron: Das neue Elektroauto überzeugt, hat aber ein Problem
- Steam Frame: Preis von Valve sei „viel zu hoch“
- Audi plant elektrischen A4, aber es gibt einen Haken
- Prime Video: Amazon hat einen neuen „God of War“
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
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