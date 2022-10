Amazon Echo Dot 5 (2022) im Test: Die inneren Werte zählen

Amazon hat dem Bestseller der Echo-Reihe in diesem Jahr ein Update spendiert und auf den ersten Blick mag das langweilig wirken. Das Design ist gleich, das hat Amazon letztes Jahr aktualisiert. In diesem Jahr gibt es Optimierungen im Inneren.

Amazon Echo Dot 5 kann mehr Dinge anzeigen

Das bedeutet zum Beispiel, dass der Amazon Echo Dot 5 mit Uhr nicht nur die Uhrzeit anzeigen kann, sondern auch das Wetter und Songtitel. Letzteres stand jetzt nicht auf meiner Wunschliste, aber das aktuelle Wetter ehrlich gesagt schon.

Ablaufende Timer werden auch angezeigt und auch den Wecker kann man sehen. Das funktioniert auch alles wunderbar und ist ein echter Mehrwert für mich, denn ich mag diese dezenten LED-Displays in den Echo-Speakern, das reicht aus.

Und wo wir gerade bei der Wetteranzeige sind: Der Temperatursensor hat es jetzt auch in den kleinen Echo geschafft und somit kann man Alexa auch danach fragen. Und durch Tippen auf den Speaker kann man jetzt einen Timer beenden, einen Anruf ablehnen, einen Song pausieren oder die Schlummerfunktion aktivieren.

Der neue Smart Home-Standard Matter wird von Amazon noch nicht erwähnt, man will ja aber nach und nach so gut wie alle Echo-Speaker damit ausstatten. Und was auch noch fehlt: Wi-Fi 6 gibt es leider nicht und auch kein USB C. Hier vielleicht nicht ganz so wichtig, ich würde diesen Standard aber doch gerne überall sehen.

Wie klingt der neue Amazon Echo Dot?

So, kommen wir zu spannendsten Frage, denn die oben genannten Neuerungen sind zwar nicht schlecht und vor allem das bessere Display für mich ein echter Mehrwert, aber das gibt es beim normalen Dot 5 nicht. Eine Sache ist aber gleich.

Amazon spricht von einer besseren Soundqualität und vor allem einem besseren Bass. Kann ich das bestätigen? Ja, durchaus. Das ist noch kein Amazon Echo und wer etwas mehr Platz hat, das Display nicht benötigt (wann kommt das eigentlich beim normalen Echo) und etwas mehr zahlt, dem empfehle ich weiter den Echo 4.

Es hängt immer davon ab, wann man schaut und welcher Speaker gerade wieder im Angebot ist, aber aktuell kostet der große Echo nur 5-15 Euro mehr als der Dot 5. Wenn es aber mal wieder gute Deals gibt und wenn man eine kompakte Version haben möchte, dann ist der Amazon Echo Dot 5 ein durchaus gelungenes Upgrade.

Erwartet keine Wunder bei dieser Größe, aber ich würde mal behaupten, dass der Echo Dot jetzt mit dem HomePod Mini mithalten kann. Hängt dann auch immer von der Musik und Vorliebe beim Bass und Co. ab, aber das ist ein solider Speaker.

Wir nutzen den Echo Dot aus Platzgründen und wegen des Displays im Bad und da ist der neue Echo Dot ein sehr willkommenes Upgrade. In anderen Bereichen der Wohnung bevorzuge ich die besseren Speaker, vor allem den Studio, da ich meine Musik gerne in guter Qualität höre. Aber dieser Vergleich wäre einfach nicht fair.

Kurz: Auf den ersten Blick ist das ein kleines Upgrade für den Amazon Echo Dot, da das Design identisch ist. Doch auf den zweiten Blick gibt es sinnvolle Neuerungen unter der Haube und einen besseren Sound. Ich weiß nicht, ob ich deswegen extra upgraden würde, aber bei einer Neuanschaffung wäre es definitiv dieser Echo Dot.

Und ich würde auch immer die Version mit LEDs kaufen.

Video: Amazon Echo Dot 5 im Test

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

