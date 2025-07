Google Pixel 10 (Pro): Die Preise sind da und eine gute Nachricht

Nur noch wenige Wochen bis zur Ankündigung der Pixel 10-Reihe von Google, falls eine ältere Meldung stimmt, dann ist es in knapp einem Monat (13. August) schon so weit. Und Google scheint die Partner daher über die Preise informiert zu haben.

Der bei solchen Angaben durchaus zuverlässige Roland Quandt hat diese jetzt vorab gefunden und die gute Nachricht ist, dass das neue Pixel nicht teurer wird. Google hat die Preise in den letzten Jahren angehoben, in diesem Jahr aber nicht.

So langsam aber sicher ist dann auch alles zum neuen Pixel-Lineup bekannt, das mit der Geheimhaltung klappt bei Google also auch nach all den Jahren nicht. Oder, wer weiß, vielleicht ist es auch okay, um etwas Aufmerksamkeit zu bekommen.

Zwei Änderungen gibt es, denn die Basis mit 128 GB fällt beim Pro XL wohl weg und das kleine Pro bekommt jetzt auch 1 TB. Die Pro-Reihe wird damit also etwas teurer beim Einstieg, wenn man das große Modell möchte und den Speicher nicht zwingend benötigt. Wobei 128 GB im Jahr 2025 ja ehrlich gesagt ein Witz sind.

Google Pixel 10

128 GB 899 Euro

256 GB 999 Euro

Google Pixel 10 Pro

128 GB 1099 Euro

256 GB 1199 Euro

512 GB 1329 Euro

1 TB 1589 Euro

Google Pixel 10 Pro XL

256 GB 1299 Euro

512 GB 1429 Euro

1 TB 1689 Euro

Google Pixel 10 Pro Fold

256 GB 1899 Euro

512 GB 2029 Euro

1 TB 2289 Euro

