Support für Matter: Amazon Echo wird den Anfang machen

Mit Matter steht für 2022 ein neuer Smart-Home-Standard an, der diese doch recht komplexe Welt einfacher machen soll. Heißt: Mit diesem Standard werden sich die Geräte untereinander verstehen (sofern sie eben Matter als Standard unterstützen).

Amazon hat schon bestätigt, dass man die Echo-Speaker nachträglich mit einem Update versorgen möchte, welches Matter mitbringt. Nun hat man in einem neuen Blogeintrag bekräftigt, dass man daran glaubt und Matter via Thread kommt.

Nicht nur die Echo-Speaker werden Matter bekommen, auch die anderen Produkte von Amazon, die man als „smart“ bezeichnen kann. Dazu gehört dann auch das eero-Lineup, also das WLAN-Mesh-System von Amazon. Den Anfang wird der aktuelle Amazon Echo (4. Gen) machen, weitere Echo-Speaker folgen dann später.

All eero Pro, eero Beacon, eero Pro 6, and eero 6 devices already act as border routers, and they will gain Matter over Thread support alongside Echo (4th Gen) in time for Matter’s SDK release next year. Support for additional Echo devices is expected to follow later.