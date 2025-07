Ghost of Yotei: Sony zeigt neuen PS5-Blockbuster für 2025

Das große AAA-Lineup der PlayStation Studios ist seit einer Weile doch etwas überschaubar, Sony setzt daher auf kleinere Spiele und Drittanbieter, wenn es um exklusive PS5-Spiele geht. Doch ein Kracher steht in diesem Jahr dennoch an.

Im Oktober erscheint Ghost of Yotei und damit auch ein Nachfolger für eines der beliebtesten Spiele der PS4-Ära bei den PlayStation-Fans. Auch für mich eines der besten Spiele der letzten Jahre und ich bin sehr gespannt auf den neuen Titel.

Diese Woche hat uns Sony endlich mal mehr Details zum Spiel verraten und auch einiges an Gameplay im Rahmen einer eigenen State of Play gezeigt. Und das sieht bisher alles sehr gut aus. Wenn Ghost of Yotei mit Ghost of Tsushima mithalten kann und sogar besser ist, dann wartet hier ein Kandidat für das Spiel des Jahres.

