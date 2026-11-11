Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition: Der Luxus-E-Reader

Vor ein paar Tagen erreichte mich eines der neuen Modelle der ganz neuen Kindle-Reihe von Amazon, der Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition in Feige. Dieser kostet 329,99 Euro bei Amazon und ist das (kompakte) Flaggschiff der E-Reader.

Ein Kindle für „Liebhaber“

Braucht man das? Nein. Will man das? Durchaus. Das Design aus Aluminium in dem dunklen Rotton ist schön und hochwertig, das erinnert mich an den alten Kindle Oasis. Plastik tut es auch, aber ich und meine Frau mögen die Haptik schon eher.

Die Oasis-Reihe ist tot, leider, ich fand die Idee mit dem dicken Rand an der Seite gut, der neue Colorsoft in der Signature Edition kommt dem aber sehr nah. Das ist nicht nötig, ein normaler Kindle für die Hälfte tut es auch, aber er fühlt sich toll an.

Das trifft auch auf das farbige Display zu, welches jetzt nochmal eine Ecke besser ist. Durch die Größe ist es meiner Meinung nach weiterhin für Comics und Co. nicht wirklich gut geeignet, auch die Farbe ist noch nicht auf einem Level, dass das für mich ein Comic-Reader wäre, aber bei Buchcovern ist das doch schön anzusehen.

Wenn der Kindle auf dem Tisch liegt und ein schönes Cover in Farbe zeigt oder ein Hintergrundbild, dann macht das schon Spaß. Benötigt man das? Nein. Es ist eine typische Funktion, die man „will“, was aber eben sehr typisch für ein Flaggschiff ist.

Dies trifft auch auf andere Highlights zu, wie 32 GB Speicher, das braucht man auch nicht, vor allem bei Büchern. Da sind selbst die 16 GB des günstigsten Kindle ausreichen, aber man bekommt eben mehr. Ein iPad Air mit M4 ist auch nicht nötig, iPadOS nutzt diese Leistung kaum, aber sie ist da und man zahlt ja auch dafür.

Der neue Colorsoft ist etwas leichter, etwas dünner, etwas hochwertiger, das Display ist bündig mit dem Rahmen, der Powerbutton hat eine bessere Position, die Software ist dank neuer Hardware etwas flüssiger, das sind alles keine richtig großen Änderungen, aber es ist ein schöner Feinschliff, der sich „lohnen“ kann.

In der heutigen Zeit ist die Frage bei neuer Technik selten ein „Braucht man das?“, es ist schon seit Jahren ein „Will man das?“. Und dieser neue Kindle ist das beste Beispiel dafür. Wer nur auf den Preis schaut und rein rational denkt, für den ist der neue Colorsoft nicht gedacht, da kann man sich die knapp 150 Euro auch sparen.

Der neue Kindle macht Spaß

Doch für Menschen, die sehr viel lesen, die gerne einen haptisch schönen E-Reader in der Hand halten und ihre Buchcover in Farbe im Standby-Modus (von der Farbe hat man beim Lesen recht wenig) sehen wollen, die könnten mit diesem Modell sehr viel Spaß haben. Man „braucht“ diesen Kindle nicht, aber man „will“ ihn haben.

Am Ende ist die Frage, ob man das Geld dafür übrig hat und auch ausgeben will, sehr subjektiv. Ich könnte es aber gut verstehen, denn für ein Smartphone, mit dem man stundenlang sinnlose Inhalte in sozialen Medien konsumiert, geben wir heute gerne 1.000+ Euro aus, da ist ein Gerät zum Lesen für 330 Euro nicht so dumm.

Als ich den neuen Kindle Colorsoft von Amazon ausgepackt und genutzt habe, da stellte ich mir natürlich direkt die übliche „Brauch man das?“-Frage und für mich selbst würde ich es verneinen, ich lese zu wenig. Aber als ich den Kindle meiner Frau gegeben habe, sah das anders aus, ich bekomme ihn wohl nicht mehr zurück.

Ob man diese Extras also wirklich benötigt, muss jeder selbst entscheiden, aber als E-Reader für Bücher macht der neue Colorsoft wirklich sehr viel Spaß. Das ist keine Vernunftentscheidung, klar, aber wann ist es das bei einem Flaggschiff schon?

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