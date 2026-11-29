Ich habe zwar meine Probleme mit Alexa+, aber ich finde weiterhin, dass Amazon das beste und breiteste Angebot an smarten Speakern auf dem Markt hat. Und ich habe eine Schwäche für Speaker mit Uhr, beim aktuellen Dot vermisse ich das zum Beispiel bis heute, und der ganz neue Echo Time gefällt mir bisher wirklich gut.

Klein, kompakt, durchaus passabler Sound für diese Größe (sowas kauft man jetzt nicht, um qualitativ hochwertige Musik zu genießen) und ein solides Display mit ein paar schönen Watchfaces. Eigentlich wollte ich den Echo Time aber nicht in dieser Kategorie empfehlen, weil ich die 215 Euro zum Start als viel zu hoch empfand.

Doch im Rahmen des Black Friday 2026 bekommt man den Amazon Echo Time im Moment für nur 104,99 Euro, was wirklich absurd ist, denn er ist neu und Amazon haut ihn schon zur Hälfte der UVP raus. Was aber wieder beweist, dass man keinen Echo zur UVP kauft, bei Amazon muss man echt immer (!) auf Angebote warten.

Knapp 100 Euro finde ich für den Amazon Echo Time übrigens okay, allerdings auch nicht extrem attraktiv, es ist der faire Preis, nicht das krasse Angebot. Vor allem, da Amazon schon öfter neue Display-Uhr-Speaker auf den Markt gebracht hat und die alten Versionen nach Release gerne ignoriert, das wird hier sicher auch so sein.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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