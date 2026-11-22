Ich bin zwar seit Donnerstag in der Welt von Leonidas unterwegs, doch kurz vor GTA 6 hatte ich sehr viel Freude in Hyrule und das Remake von Zelda: Ocarina of Time ist eine ganz klare Empfehlung. Mit dem neuen Zelda hatte ich auch endlich mal die Gelegenheit den neuen Pro Controller für die Switch 2 auszuprobieren.

Mich erreichte die Zelda Edition und sie löste meinen Pro Controller der Switch 1 ab. Der Unterschied zwischen beiden Versionen ist nicht groß, ein Upgrade lohnt sich nur bedingt (bei einem Neukauf würde ich die Switch 2-Version wählen, alleine für die Tasten auf der Unterseite), aber dieser Pro Controller bleibt eine Empfehlung.

Die neuen Joy Con der Nintendo Switch 2 sind deutlich angenehmer, aber es geht meiner Meinung nach nichts über den vollwertigen (Pro-)Controller. Dieser liegt viel besser in der Hand und ist grundsätzlich einer der besseren Controller auf dem Markt für mich. Daher ist dieser auch meine heutige Empfehlung der Tipp-Reihe.

Ich weiß, dass die UVP von 90 Euro heftig ist, aber man kann diesen oft für knapp 70 Euro kaufen. Immer noch nicht günstig, für mich gehört dieser aber, vor allem mit größeren Händen, zur Switch dazu. Vor allem bei den längeren Zelda-Sessions wären die kleinen Joy Con, auch bei der Switch 2, definitiv unangenehm geworden.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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