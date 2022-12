Amazon Prime Video: God of War kommt als Serie

Es hat sich das erste Mal zum Start ins neue Jahr angedeutet und wurde dann im Frühjahr so nebenbei von Sony bestätigt: God of War bekommt eine eigene Serie.

Jetzt ist es richtig offiziell und Sony und Amazon werben aktiv damit. God of War wird eine exklusive Serie bei Amazon Prime Video. Doch wann werden wir diese sehen?

Es wird „eine ganze Weile“ dauern, so die Entwickler des Spiels. Rechnet also nicht vor 2024 damit. Ich bin ja in erster Linie auf die Handlung gespannt. Wird man die zwei aktuellen Spiele als Vorlage nutzen oder eine ganz neue Geschichte erzählen?

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

