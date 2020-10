Appclerator Titanium Covid-19-Widget für Android

Widgets erfahren seit der Integration in Apples iOS ein wahres Revival. Leider scheint das Thema auf Android nach den vielen Jahren schon eher wieder abgeschrieben und es gibt nicht mehr viele wirklich guten Widgets und zu aktuellen Themen noch viel weniger.

Ich habe nun mehrere Tage gesucht und versucht ein Widget für die Corona-Inzidenz-Zahlen zu finden. Bis auf kompliziertes rumgewurstel mit dem kostenpflichtigen KWGT-Custom Widget Creator hatte ich aber nichts gefunden.

-->

Dabei hatte sich Michael Gangolf schon vor ein paar Tagen ran gesetzt und was Schickes gebastelt. Das Widget ist aber noch nicht im Playstore gelistet und so musste man die APK aus Github selbst kompilieren usw. und das war auch nicht unbedingt einfach und für jeden entspannt machbar.

Gibt es eine Möglichkeit dieses Widget auch als Laie auf dem Androiden installieren zu können? — Michael #printfluencer (@mmeidl78) October 27, 2020

Also hab ich direkt mal nachgefragt und was soll ich sagen? Michael ist super! Er hat das Widget direkt als APK in das Github hochgeladen und am gleichen Tag sogar noch eine 1×1-Version davon erstellt. Ihr habt nun also die Option zwei Städte vergleichen zu können, oder auch nur eure Hometown darstellen zu lassen. ❤

Hier könnt ihr nun einfach die fertige APK runterladen und auf eurem Handy installieren. Dort müsst ihr zuerst die App des Widgets starten und die Koordinaten und den Namen eurer Stadt eintragen.

Diese Daten findet ihr am einfachsten in Google Maps. Dort sucht ihr eure Stadt und drückt mit der rechten Maustaste auf “Was ist hier?”. Das folgende Fenster zeigt die Koordinaten an, die ihr im Corona Widget eintragen müsst.

Nun nur noch das Widget wie gewohnt auf euren Homescreen legen und schon habt ihr dort die aktuellen „Corona-Zahlen“ eures Ortes parat.

Flaggschiff-Jahr 2020: OnePlus 8 Pro vs. Xiaomi Mi 10T Pro Das Flaggschiff-Jahr 2020 geht in die nächste Runde und der nächste Kandidat, der gegen den aktuellen Gewinner antreten darf, ist das Xiaomi Mi 10T Pro. Das letzte Battle ist ein paar Wochen her, doch nun kommen viele neue Modelle auf…25. Oktober 2020 JETZT LESEN →

-->