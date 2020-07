Apple „Back to School“ 2020: AirPods als Gratis-Zugabe

Apple hat aktuell wieder die „Back to School“-Aktion gestartet. Die Aktion richtet sich in erster Linie an Studenten bzw. wie Apple es nennt „qualifizierte Einzelpersonen aus dem Bildungsbereich“.

Zu denen gehören Studenten (oder deren Eltern, die Produkte für sie kaufen), Lehrer, Hochschulmitarbeiter und Fachbereichsmitglieder. Vom heutigen 9. Juli 2020 bis zum 29. Oktober 2020 kann man beim Kauf von Apple-Produkten von einem Bonus profitieren.

-->

Wer bei einem Mac (inkl. Macbook, außer Mac Mini und MacBook Air 2019) oder einem iPad zum reduzierten Bildungspreis zuschlägt, der kann sich über die AirPods mit normalem Ladecase als Gratis-Zugabe freuen. Weitere AirPod-Modelle (mit Qi-Case oder AirPods Pro) sind bei dieser Aktion zudem im Preis reduziert.

Die Produkte müssen in einem teilnehmenden Apple Store oder dem Apple Online Store gekauft werden. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Die Bedingungen können in diesem PDF in vollem Umfang eingesehen werden.

Apple iPad Pro mit Mini-LEDs soll Anfang 2021 kommen Beim iPad Pro steht nun schon länger der Schritt zu Mini-LEDs im Raum und wie man bei TrendForce behauptet, wird die nächste Generation diese Technologie bekommen. Das neue iPad Pro soll im ersten Quartal 2021 erscheinen. Was mich ein bisschen…9. Juli 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->