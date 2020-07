Apple iPad Pro mit Mini-LEDs soll Anfang 2021 kommen

Beim iPad Pro steht nun schon länger der Schritt zu Mini-LEDs im Raum und wie man bei TrendForce behauptet, wird die nächste Generation diese Technologie bekommen. Das neue iPad Pro soll im ersten Quartal 2021 erscheinen.

Was mich ein bisschen wundert, was wir aber auch schon von anderen Gerüchten gehört haben: Es ist nur vom iPad Pro mit 12,9 Zoll die Rede. Gut möglich, dass man also nur dem großen iPad ein komplett neues Display spendieren wird.

Nach dem iPad Pro werden wir 2021 wohl auch ein neues MacBook Pro mit 14 Zoll mit Mini-LEDs sehen und das MacBook Pro mit 16 Zoll soll ebenfalls dabei sein. Es sind vermutlich die ersten drei Apple-Produkte mit Mini-LED-Technologie.

Video: Das Apple iPad Pro 2021

