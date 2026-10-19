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Offensive von Apple: Vier Freitage, vier Launches

Oliver Schwuchow
Von

Am kommenden Freitag startet das iPhone Duo bei Apple in den Verkauf, also mehr oder weniger, denn es ist nicht wirklich erhältlich und der Bestand bis 2027 wohl komplett ausverkauft. Aber es ist ein Launch, dem drei weitere folgen werden.

Eine Woche später erscheint der neue HomePod mini 2, also am 30. Oktober, das ist offiziell. In der Woche darauf, also am 6. November, werden wir die neuen Macs (MacBook OLED, MacBook Pro M6 und iMac M6) und das iPad mini mit OLED (könnte auch etwas später kommen) sehen, wie Mark Gurman heute berichtet.

Den Abschluss machen dann der neue Apple TV und HomeView, wenn auch nicht in Deutschland, am 13. November. Eine so vollgepackte Phase mit Neuheiten gab es bei Apple, soweit ich weiß, noch nie. Das Jahr ist damit jedoch abgeschlossen.

Also nicht ganz, im Dezember kommt noch die neue Apple Home Collection, aber das sind Produkte von Partnern. Und sie wird auch nicht in Deutschland starten.

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Der HomeView ist nur der Anfang der smarten Speaker mit Display bei Apple, so Mark Gurman in seinem Newsletter für… | mehr

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