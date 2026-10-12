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Apple lädt (inoffiziell) zum Event am 27. Oktober

Oliver Schwuchow
Von
Apple Event September 2021 Header

Apple hat das erste Event im Oktober bereits bestätigt, es findet morgen statt, es kommt aber noch ein zweites Event am 27. Oktober, was sich auch schon vor ein paar Tagen andeutete. Und hier informiert Apple gerade die ersten Influencer.

Laut Mark Gurman findet dieses Event am Abend des 27. Oktober und in LA statt, aber die Influencer sehen die Produkte dann vor allem am 28. Oktober in Ruhe. Bisher gibt es aber nur inoffizielle Einladungen. Diese gab es übrigens auch schon beim morgigen Event in New York, einige wussten etwa eine Woche früher davon.

Diese Woche gibt es den Apple HomeView wieso den neuen Apple TV und neuen HomePod mini, am 27. Oktober gibt es das neue MacBook mit OLED/Touch, das neue Pro mit M6, einen iMac mit M6 und auch das ganz neue iPad mini mit OLED.

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