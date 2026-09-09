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Deutsch ist nicht dabei: Siri AI lernt im Oktober neue Sprachen

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Siri AI startet am 14. September in Englisch, das hat Apple heute mitgeteilt, aber mit dem Start von iOS 27 am Montag gibt es vorerst nur eine Beta der neuen KI. Apple nannte noch kein Datum für die finale Version, aber es ist davon auszugehen, dass Siri AI die Beta erst 2027 verlässt (ich vermute auch erst wieder mit iOS 27.4).

Doch das ist noch nicht alles, denn im Oktober startet Siri AI auch in Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch. Auch als Beta, aber immerhin. Deutschland und Deutsch stehen bisher noch nicht auf der Liste und bisher deutet sich leider auch nicht an, dass Siri AI in diesem Jahr noch Deutsch lernen wird.

Aber es ist ein Anfang und ich hoffe, dass Apple und die EU das im Winter endlich lösen und wir Siri AI in seinem vollen Funktionsumfang als finale und gute Version im Frühjahr 2027 sehen werden. Mal schauen, wie und wann wir ein offizielles Statement für Deutschland bekommen werden (heute aber vermutlich nicht mehr).

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  1. Max.Good ☀️
    sagt am

    Das ist jetzt aber schon sehr missverständlich ausgedrückt. Man spricht doch Französisch, Portugiesisch und Spanisch nicht nur in EU-Ländern?

    Im Gegenteil: Es wurde explizit eingeblendet, dass Siri AI nicht in der EU und in China verfügbar sein wird.

    Antworten

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