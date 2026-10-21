Apple iPhone Duo: Hier ist das erste Unboxing-Video

Die ersten Eindrücke und Testberichte zum Apple iPhone Duo dürften heute im Laufe des Tages online gehen und da werden dann sicher auch einige Unboxings dabei sein. Doch es gibt schon jetzt ein erstes Unboxing-Video im Internet.

Da hat wohl jemand im Handel eine Lieferung mit mehreren Einheiten des iPhone Duo bekommen und direkt eins ausgepackt. Das Video ist aber auch nur 2 Minuten lang, so viel sieht man nicht und die Qualität ist auch nicht unbedingt die beste.

Ich weiß, dass Unboxings immer noch beliebt bei einigen sind, ich habe sowas auch schon oft in meinem Leben gemacht und gefilmt, finde es mittlerweile aber ehrlich gesagt langweilig. Der Lieferumfang ist in der heutigen Zeit eher unspektakulär.

Aber mal schauen, was die ersten Tester zum iPhone Duo im Alltag sagen werden, welches dann ab Freitag erhältlich ist. Also nicht wirklich, man wird es vor 2027 kaum kaufen können, aber es wird in den Apple Stores zum Ausprobieren liegen.

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