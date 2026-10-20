OnePlus verschwindet aus Deutschland und lockt Kunden zu Oppo

OnePlus verabschiedet sich aus zahlreichen Märkten, darunter auch Deutschland, und es würde mich nicht wundern, wenn Oppo die Marke bald komplett einkassiert und sich davon trennt. Denn man will die alten Kunden jetzt zu sich selbst locken.

Wer bei OnePlus aktiv war oder ein Produkt der Marke gekauft hat, der bekommt aktuell eine Mail, in der man versichert, dass der Support bestehen bleibt und man auch weiterhin Updates in Deutschland verteilt. Aber OnePlus ist jetzt Geschichte.

Wer die „Flaggschiff-DNA“ weiter nutzen möchte, der soll zu Oppo wechseln, so OnePlus in der Mail, und man verschickt auch direkt noch einen Code mit 100 Euro Rabatt für die neue Find X10-Reihe von Oppo, die morgen in Deutschland startet.

OnePlus sollte der „Flaggschiff-Killer“ sein

Das war es also mit OnePlus, dem einstigen „Flaggschiff-Killer“, der von BBK in China einst die Marke für Europa und die USA sein sollte. Es lief auch eine Weile gut, nur dann kam das Problem mit den Lizenzgebühren, die man nicht zahlen wollte, und der Verkaufsstopp war gleichzeitig auch das Ende der BBK-Marken.

Oppo versucht es weiterhin, so richtig aktiv ist man aber auch nicht. Wenn man gegen das Quasi-Duopol (Apple und Samsung) in Deutschland eine Chance haben will, müsste man mehr investieren. Danach sieht es aber derzeit auch nicht aus.

Wir haben übrigens das erste Mal im März 2014 über OnePlus berichtet, damals gab man sich noch als kleines Start-up aus und wollte nicht zeigen, dass hinter der Marke ein gigantischer Konzern aus China steckt. Mit der Zeit baute man aber auch echt gute Smartphones, die Hochphase erreichte man mit dem OnePlus 7 damals.

Ich habe OnePlus damals immer gerne genutzt und fand zwar deren „Ausreden“ zu gewissen Dingen (wie fehlendem Qi am Anfang) oft lächerlich, aber sie brachten auch frischen Wind in den Markt und BBK konnte echt gute Hardware verbauen.

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