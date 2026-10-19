Das iPhone Duo war „ein sehr großer Fehler“

Mark Gurman hat die Vorbestellungen für das neue iPhone Duo am Freitag als sehr großen Fehler bezeichnet. denn es gab eigentlich einen anderen Plan. Eigentlich sollte das faltbare iPhone zum Marktstart nur in zwei Ländern erhältlich sein.

Doch statt es nur in China und den USA anzubieten, brachte es Apple weltweit auf den Markt und kann die Nachfrage daher für viele Monate nicht bedienen. Es gibt Versionen, auf die man bis Februar 2027 waten muss. Sowas gab es noch nicht.

Eine künstliche Knappheit ist bei Apple nicht ungewöhnlich, damit arbeitet man gerne für Begehrlichkeit, aber diese Vorgehensweise ist ungewöhnlich. Vor allem, da im Herbst 2027 ja schon das Apple iPhone Duo 2 auf den Markt kommen wird.

Wenn es schlecht läuft, dann halten einige ihr iPhone Duo also nur 7 Monate vor der Ankündigung des Nachfolgers in der Hand. Dahinter steckt laut Quelle nur der „Wunsch“, dass dieses iPhone unbedingt vor Weihnachten erhältlich sein muss.

Dieses iPhone ist reines Marketing

Doch ich glaube, Mark Gurman liegt hier nicht ganz richtig. Ja, da werden sich viele Nutzer ärgern, dass sie bis 2027 auf das iPhone Duo warten müssen, ich habe sehr viel Kritik gesehen. Aber dieser frühe Marktstart bringt einen anderen Vorteil mit.

Man wird das iPhone Duo kaum im Alltag sehen, da werden viele in einen Apple Store gehen – und dann etwas anderes kaufen. Das iPhone Duo ist im ersten Jahr weniger für Verkaufszahlen relevant. Es macht neugierig, es ist mehr Marketing.

Ein Marktstart im ersten Quartal wäre entspanntere Option gewesen, gar keine Frage, aber dann wäre der Abstand zum Nachfolger für alle zu gering gewesen und Apple hätte nur das iPhone 18 Pro in diesem Jahr gehabt, das wäre etwas wenig.

So kann Apple das iPhone Duo in die Hände der Influencer und Promis legen und die machen kostenlose Werbung in den nächsten Wochen. Besonders viele hätten sowieso kein iPhone für über 2.000 Euro gekauft, sehen es jetzt aber immer wieder und die Präsenz alleine wird sicher für den ein oder anderen iPhone-Verkauf sorgen.

Ich glaube also nicht, dass das ein „sehr großer Fehler“ war, im Gegenteil, würde man es nur in den USA und China verkaufen, so wäre das Interesse viel zu gering.

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