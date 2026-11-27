Die TÜV-Organisationen starten 2027 ein gemeinsames Zertifizierungsprogramm, mit dem Unternehmen ihre KI-Systeme unabhängig prüfen lassen können.

Die Pilotphase ist nach Angaben des TÜV-Verbands abgeschlossen. Beteiligt waren das Softwareunternehmen Phnx Alpha, die Polizei Baden-Württemberg und CoPilot Pflege. Die Erfahrungen aus diesen Tests sollen in die endgültigen Prüfkriterien einfließen.

KI-Zertifizierung: Drei unterschiedliche TÜV-Prüfungen

Entwickelt wurden die Verfahren vom TÜV AI.Lab, das bereits 2023 gegründet wurde. Statt einer pauschalen Prüfung gibt es drei unabhängig voneinander wählbare Zertifizierungen. Entscheidend sind der Einsatzbereich und die damit verbundenen Risiken.

AI Core Check: Prüft grundlegende Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen bei KI-Systemen außerhalb des Hochrisikobereichs.

Prüft grundlegende Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen bei KI-Systemen außerhalb des Hochrisikobereichs. AI Risk Coverage: Bewertet konkrete Einsatzrisiken und kontrolliert anhand von Unterlagen und Vor-Ort-Prüfungen, wie Anbieter diese begrenzen.

Bewertet konkrete Einsatzrisiken und kontrolliert anhand von Unterlagen und Vor-Ort-Prüfungen, wie Anbieter diese begrenzen. AI Assurance: Testet zusätzlich ausgewählte Systemeigenschaften, beispielsweise die Widerstandsfähigkeit gegenüber unerwarteten Eingaben.

Das ist durchaus ein interessanter Ansatz. Schließlich macht es einen Unterschied, ob eine KI lediglich Texte verarbeitet oder in sensiblen Bereichen eingesetzt wird. Ein Zertifikat muss deshalb auch erkennen lassen, was überhaupt geprüft wurde.

TÜV-Studie: Große Skepsis gegenüber KI

Dass unabhängige Kontrollen gefragt sind, zeigt eine aktuelle TÜV-Studie. Laut einer repräsentativen forsa-Befragung von 1.009 Personen ab 16 Jahren sehen 90 Prozent der Befragten derzeit nicht abschätzbare Risiken bei Künstlicher Intelligenz.

Weitere 73 Prozent halten freiwillige Zertifizierungen und Qualitätssiegel unabhängiger Stellen für wichtig. 55 Prozent vertrauen bei Sicherheitsprüfungen am ehesten unabhängigen Prüforganisationen. Den Herstellern selbst trauen das gerade einmal sechs Prozent zu.

Ab 2027 sollen Unternehmen ihre KI-Anwendungen nach den gemeinsamen TÜV-Kriterien prüfen lassen können. Welche Nachweise erforderlich sind, richtet sich nach dem jeweiligen Einsatz und dessen Risiken.

Ein TÜV-Zertifikat dürfte damit vor allem eines leisten: nachvollziehbarer machen, welche Eigenschaften einer KI tatsächlich überprüft wurden. Eine pauschale Garantie für fehlerfreie KI ist das natürlich nicht.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗