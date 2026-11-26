Die Verbraucherzentrale Brandenburg hat OpenAI wegen der Kündigung von ChatGPT-Abos und einer umstrittenen Preisklausel verklagt.

Die Verbraucherschützer werfen dem ChatGPT-Anbieter vor, die Kündigung kostenpflichtiger Abonnements unnötig kompliziert zu gestalten. Außerdem geht es um eine Vertragsklausel, mit der sich OpenAI das Recht vorbehält, die Preise bei Bedarf einseitig anzupassen.

ChatGPT: Kündigung und Preiserhöhungen in der Kritik

Nach Auffassung der Verbraucherzentrale erfüllt der bisher angebotene Kündigungsweg nicht die gesetzlichen Anforderungen an einen Kündigungsbutton. Wer ein Abonnement online unkompliziert abschließen kann, muss es schließlich auch entsprechend einfach beenden können.

Der zweite Streitpunkt betrifft die Preisgestaltung. OpenAI behält sich laut Verbraucherzentrale vor, Abopreise „bei Bedarf“ zu verändern. Die Verbraucherschützer halten diese Klausel für unwirksam, weil konkrete Voraussetzungen fehlen und mögliche Erhöhungen nicht an tatsächliche Kostensteigerungen gebunden sind.

Mit der Klage soll OpenAI daran gehindert werden, diese Regelung weiterhin zu verwenden oder sich gegenüber deutschen Verbrauchern darauf zu berufen. Das betrifft ausdrücklich auch bereits bestehende Abonnements.

OpenAI reagierte nicht mit Unterlassungserklärung

Bereits im Juli 2026 hatte die Verbraucherzentrale Brandenburg das Unternehmen abgemahnt. Auch nach einer Fristverlängerung gab OpenAI nach Angaben der Verbraucherschützer keine verbindliche Unterlassungserklärung ab.

Deshalb wurde am 23. November 2026 beim Brandenburgischen Oberlandesgericht Unterlassungsklage gegen die irische OpenAI-Tochter eingereicht. Das Verfahren läuft unter dem Aktenzeichen 7 UKl 7/26.

Eine gerichtliche Entscheidung über die beanstandeten Praktiken liegt noch nicht vor. Die Vorwürfe sind also zunächst die rechtliche Einschätzung der Verbraucherzentrale.

Bemerkenswert ist vor allem die Preisklausel. Denn hier geht es nicht nur um zukünftige ChatGPT-Abos, sondern auch um die Frage, welche Preisänderungen OpenAI bei bestehenden Verträgen überhaupt durchsetzen darf.

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