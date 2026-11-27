WhatsApp kündigt eine neue eSIM-Funktion an, mit der Nutzer künftig mobile Datentarife für Auslandsreisen direkt in der App kaufen können.

Wer im Ausland mobiles Internet benötigt, soll sich künftig den Umweg über andere Anbieter oder den Kauf einer lokalen SIM-Karte sparen können. WhatsApp möchte den gesamten Vorgang vom Kauf bis zur Installation einer eSIM direkt in seine Anwendung integrieren.

Nach Angaben des Unternehmens sollen dafür wenige Klicks ausreichen. Anschließend lässt sich WhatsApp weiterhin mit der gewohnten Telefonnummer verwenden. Auch die Suche nach einem WLAN direkt nach der Landung soll damit überflüssig werden.

WhatsApp arbeitet mit Mobilfunkanbietern zusammen

Für die neue eSIM-Funktion kooperiert WhatsApp mit verschiedenen Telekommunikationsunternehmen und eSIM-Anbietern. Zu den genannten Partnern gehören:

Jio

Smart Axiata

Smart Communications

Verizon

Die Einführung soll in Kürze in ausgewählten Ländern beginnen. Sobald die Funktion für einen Nutzer verfügbar ist, wird sie direkt in WhatsApp angezeigt.

Preise und Verfügbarkeit noch offen

Einige entscheidende Details fehlen allerdings noch. WhatsApp nennt weder konkrete Preise für die Datentarife noch die Länder, in denen der Dienst zum Start verfügbar sein wird. Auch Angaben zum enthaltenen Datenvolumen gibt es bislang nicht.

Das Unternehmen stellt insbesondere die Vermeidung von Roaminggebühren in den Vordergrund. Ob die angebotenen eSIM-Tarife tatsächlich günstiger sind als andere Reise-eSIMs oder bestehende Roamingoptionen, lässt sich ohne Preise natürlich nicht beurteilen.

Interessant ist vor allem die direkte Integration in WhatsApp. Wer ohnehin über den Messenger kommuniziert, könnte sich damit zumindest eine zusätzliche Anwendung für den eSIM-Kauf sparen. Entscheidend wird allerdings sein, welche Tarife die Partner anbieten und in welchen Reiseländern die Funktion tatsächlich nutzbar ist.

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