AY YILDIZ Sommerangebot: Mehr Datenvolumen für die Türkei Internet Optionen

Bis einschließlich 31. Oktober 2022 erhöht die Mobilfunkmarke AY YILDIZ das Datenvolumen der Türkei Internet Optionen.

Für AY YILDIZ Prepaid-Kunden gibt es bei den Türkei Internet Optionen dank des AY YILDIZ Sommerangebots 2022 demnach das doppelte bis dreifache Inklusiv-Volumen. Bei der Option Türkei Internet M heißt das 2 GB statt 1 GB für 9,99 Euro und bei Türkei Internet L 4 GB statt 2 GB für 14,99 Euro pro 30 Tage Laufzeit. Bei der Option Türkei Internet XL erhalten Kunden 12 GB für 29,99 Euro statt bisher 4 GB für 24,99 Euro pro 30 Tage Laufzeit.

-->

Türkei Roaming Option für 5 Euro

Die Türkei Roaming Option ermöglicht für 5 Euro zusätzlich zudem mehr bzw. längere Gespräche mit Kontakten. Darin enthalten sind 60 Minuten für Anrufe aus der Türkei in alle deutschen und türkischen Netze. Besonderheit: Eingehende Gespräche in der Türkei sind im Aktionszeitraum kostenfrei.

Für Vertragskunden von AY YILDIZ verdoppelt sich im Aktionszeitraum das Inklusiv-Volumen für die mobile Internetnutzung in der Option Türkei Internet L von 2 GB auf 4 GB bei gleichem Preis von 14,99 Euro pro 30 Tage Laufzeit. Zudem gibt es für den Zeitraum der Sommeraktion auch für AY YILDIZ Vertragskunden die Option Türkei Internet XL mit 12 GB für 29,99 Euro. Und bei den Vertragstarifen sind eingehende Anrufe in der Türkei für AY YILDIZ Kunden ebenfalls automatisch kostenlos. Regulär fallen hier 9 Cent pro Minute an.

Für Prepaid-Kunden gilt das höhere Datenvolumen der Türkei Internet Optionen von AY YILDIZ in diesem Jahr für die Türkei, Deutschland, die restliche EU sowie Serbien und Nordmazedonien. Das im Postpaid-Tarif enthaltene Datenvolumen ist aktuell bereits in Deutschland und der restlichen EU nutzbar. Wer hier die Türkei-Internet-Option dazu bucht, kann das Datenvolumen neben der Türkei auch in Serbien und Nordmazedonien verwenden.

In unserem Tarifvergleich kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->