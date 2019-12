Elektrifizierte Autos: BMW feiert Meilenstein

Wenn es um Elektromobilität geht, dann ist es erstaunlich, wie sehr man bei BMW versucht die Hybridautos mit den reinen Elektroautos verschmelzen zu lassen. Sei es beim Marktanteil oder Meldungen wie heute. BMW hat nach dem i3 bei den Elektroautos stark nachgelassen, aber gut bei Hybridmodellen vorgelegt.

Diese Woche kündigte man nun voller Stolz an, dass man bereits eine halbe Million elektrifizierte Autos der BMW Group auf die Straße gebracht habe. Bis 2021 will man in Europa sogar dafür sorgen, dass ein Viertel der verkaufen Autos einen elektrischen Antrieb besitzt und in zwei Jahren sollen so eine Million BMW-Modelle unterwegs sein, die in irgendeiner Form elektrisch Fahren können.

In der Pressemitteilung, die BMW für diesen Meilenstein verschickt hat, spricht man auch von den kommenden Modellen wie dem BMW i4, BMW iX3 oder BMW iNEXT. Leider nennt man keine aktuellen Details zu den Verkaufszahlen, denn mich würde wirklich interessieren, wie viele Elektroautos hier dabei sind.

