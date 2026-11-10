Bundeskartellamt prüft Googles Kartendienste für Autos

Das Bundeskartellamt untersucht mögliche Wettbewerbsbeschränkungen bei Googles Kartendiensten für Autos und startet eine Marktbefragung.

Google hat angekündigt, sein Angebot für Fahrzeughersteller neu aufzustellen. Die Wettbewerbshüter wollen nun herausfinden, ob die geplanten Änderungen ausreichen, um bestehende Bedenken auszuräumen. Dazu werden Automobilhersteller und konkurrierende Kartendienstanbieter befragt.

Google Automotive SDK und Maps Platform im Fokus

Im Mittelpunkt steht das kürzlich eingeführte Google Automotive SDK. Dabei handelt es sich um ein Softwarepaket, mit dem Fahrzeughersteller Karten- und Navigationsfunktionen in ihre Infotainmentsysteme integrieren können.

Das Paket umfasst insbesondere vier Bereiche:

Digitale Kartendaten

Suche nach Orten und interessanten Zielen (Points of Interest)

Navigationsfunktionen und Routenführung

Echtzeitinformationen zur Verkehrslage

Das Bundeskartellamt prüft, ob Google diese Leistungen ausschließlich gebündelt anbietet. Fahrzeughersteller könnten dadurch möglicherweise daran gehindert werden, einzelne Google-Funktionen mit Kartendiensten anderer Anbieter zu kombinieren.

Untersucht wird außerdem, ob die Google Maps Platform eine gleichwertige Alternative für den Einzelbezug bietet und ob technische Einschränkungen die Zusammenarbeit mit konkurrierenden Diensten erschweren.

Google kündigt neues Angebot an

Google will sein Angebot für die Automobilbranche unter dem Namen „Geo Cloud Automotive Program“ neu strukturieren und standardisieren. Ob das die Wettbewerbsbedenken ausräumt, ist Gegenstand der laufenden Untersuchung nach § 19a GWB.

Bereits 2025 hatte das Bundeskartellamt zwei Verfahren zu Google Automotive Services und zur Google Maps Platform nach verbindlichen Zusagen des Unternehmens abgeschlossen. Die aktuelle Prüfung betrifft darüber hinausgehende mögliche Beschränkungen.

Für Autofahrer ändert sich zunächst nichts unmittelbar. Langfristig könnte eine größere Wahlfreiheit der Hersteller aber dazu führen, dass unterschiedliche Karten-, Navigations- und Verkehrsdienste einfacher miteinander kombiniert werden können. Gerade bei fest integrierten Fahrzeugsystemen wäre das ein interessanter Fortschritt.

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