congstar Black Friday 2026: Prepaid mit 33 GB für 10 Euro – auch für Bestandskunden

Der Mobilfunkanbieter congstar startet am 5. November seine Black-Friday-Aktion mit 33 GB Prepaid-Datenvolumen für 10 Euro je vier Wochen.

Unter dem Motto „Black Black Friday Friday“ gibt es zunächst vergünstigte Prepaid-Angebote. Die Aktion richtet sich sowohl an Neukunden als auch an Bestandskunden. Letztere können über die congstar-App in den beworbenen Tarif wechseln. Weitere Angebote sollen in den kommenden Wochen folgen.

congstar Black Friday 2026: Die Prepaid-Angebote im Überblick

Im Mittelpunkt steht die Prepaid Allnet Flat M mit 33 GB Datenvolumen für 10 Euro Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.je vier Wochen. Zusätzlich erhöht congstar das reguläre Startguthaben von 10 auf 20 Euro. Das Starterpaket kostet während der Aktion lediglich 1 Euro.

Die wichtigsten Angebote im Überblick:

Prepaid Allnet Flat M: 33 GB für 10 Euro je vier Wochen

Startguthaben: 20 Euro statt regulär 10 Euro

Starterpakete: 1 Euro für alle Prepaid Allnet Flat Tarife

Prepaid Jahrespaket: 365 GB statt 240 GB für 100 Euro

Wie immer bei congstar: Telekom-Netz

Beim Jahrespaket erhöht congstar das enthaltene Datenvolumen um 125 GB. Rechnerisch entspricht das 1 GB pro Tag. Wichtig ist allerdings, dass die 365 GB für die gesamte Laufzeit zur Verfügung stehen und nicht täglich neu zugeteilt werden.

Die Prepaid-Aktion beginnt am 5. November 2026. Ab der kommenden Woche will congstar weitere Angebote aus den Bereichen Mobilfunk, Smartphones und Internet für zuhause vorstellen. Die Black-Friday-Aktionen sollen insgesamt bis zum 7. Dezember 2026 buchbar sein.

Besonders interessant finde ich das Jahrespaket für Nutzer, die ihren Datenverbrauch über längere Zeit gut einschätzen können. Bei der Allnet Flat M sollte man dagegen berücksichtigen, dass alle vier Wochen abgerechnet wird und damit 13 Abrechnungszeiträume pro Jahr anfallen.

Zum Congstar Black Friday →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗