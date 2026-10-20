Gaming

Control Resonant: Remedy feiert ersten Verkaufserfolg

Giovanni Senioroce
Von

Das finnische Entwicklerstudio Remedy Entertainment hat im vergangenen Monat den neuesten Teil der Control-Reihe auf den Markt gebracht – und das Game hat in den Szenen-Bewertungen ziemlich gut abgeschnitten, besonders wenn man den typischen Remedy-Stil mag.

Knapp einen Monat nach der Veröffentlichung gibt das Entwicklerstudio nun bekannt, dass sich das Game über eine Million Mal verkauft hat. Offensichtlich hat es nicht nur meinem Redaktionskollegen Oliver gefallen, der es in die Rubrik „Mein Tipp der Woche“ aufgenommen hat.

Das Game wird im nächsten Jahr noch zwei Erweiterungen erhalten. Man darf davon ausgehen, dass die Verkaufszahlen entsprechend weiter steigen werden.


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