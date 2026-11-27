Wer träumt nicht von einem „Super Mario“ im Portfolio, einer Marke, die ein Garant für Erfolg ist. Meistens jedenfalls, denn wenn man sich bei Nintendo keine Mühe gibt, dann kann auch ein Mario-Spiel floppen. Aber grundsätzlich ist Mario beliebt und funktioniert nicht nur als Spiel, sondern auch in anderen Medien wie Filmen.

Sowas möchte Ubisoft auch haben, wie Loïc Gounon bei The Game Business im Interview verraten hat. Man möchte Rayman bekannter machen und die Marke in Zukunft in den Fokus rücken. Das Remake von einem der besten Rayman-Spiele, was nächste Woche erscheint, ist also nur der Anfang für eine neue Rayman-Ära.

Aktuell fokussieren sich immer mehr Entwicklerstudios auf andere „Plattformen“, wie Serien oder Filme, um ein paar Euro mehr mit einer Marke zu verdienen. Das scheint Ubisoft auch vor Augen zu haben, vielleicht verhandelt man also gerade eine animierte Netflix-Serie im Hintergrund, sowas könnte sogar funktionieren.

Doch damit eine Marke auch wirklich das Mario-Level erreicht, muss man etwas mehr machen, denn ein Remake alleine reicht nicht aus. Mario ist so beliebt, weil es immer wieder außergewöhnlich gute Spiele wie Odyssey oder Mario Kart gibt, es wäre also Zeit für ein hochwertiges Rayman 4. Aber sowas ist natürlich teuer.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗