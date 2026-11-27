Ubisoft schickt nächste Woche ein weiteres Spiels ins Rennen, auf das ich mich in diesem Jahr sehr gefreut habe, denn wir bekommen das Remake. von Rayman Legends Retold, welches man für nur 39,99 Euro vorbestellen kann. Und nicht nur das, es gibt sogar noch eine optimierte Version von Rayman Origins mit dazu.

Rayman Legends ist eines der besten Jump’n’Runs, nicht nur bei Bewertungen von Kritikern und Nutzern, es hat auch einen Platz in meiner Liste der besten Spiele aller Zeiten. Das Spiel erscheint am 3. Dezember und passend dazu hat Ubisoft diese Woche einen neuen Story Trailer veröffentlicht, der euch auch Gameplay zeigt.

Ich zocke gerade Rayman Legends Retold, also theoretisch, ich werde mir einen Eindruck für kommende Woche verschaffen, dann geht es wieder in GTA 6. Aber ich freue mich auf den kompletten Durchlauf, der danach ansteht. Eigentlich hätte das Remake ja vorher kommen sollen, so könnte im Dezember etwas untergehen.

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