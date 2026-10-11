Mein Tipp der Woche: Control Resonant

Control Resonant ist ein neues Spiel von Remedy, welches vor ein paar Tagen für die aktuellen Konsolen und den PC veröffentlicht wurde. Remedy kennen viele eher von Alan Wake und vor allem Max Payne, aber es gab auch schon ein Control.

Der zweite Teil geht das Gameplay von Remedy ganz anders an, eigentlich sind es eher langsame Spiele, hier hat man sich für schnelle Action entschieden. Und das hat mich seit der Ankündigung skeptisch gestimmt, daher war ich auch nur auf Control Resonant gespannt und hatte es nicht ganz oben auf meiner Liste für 2026.

Alan Wake 2 war zwar 2023 eines meiner Lieblingsspiele, aber ich bin dennoch mit geringen Erwartungen in das Spiel. Und wurde positiv überrascht, denn es wird nicht mein Spiel des Jahres, da ist zu viel Konkurrenz in diesem Jahr dabei, aber es wird sicher einen Platz in meinen Top 5 finden, da bin ich mir schon jetzt sicher.

Das Gameplay ist, wie erwartet, nicht unbedingt das Highlight für mich. Man hat das zwar gut umgesetzt und am Anfang macht es auch Spaß, aber es wird doch recht schnell repetitiv. Nicht langweilig, aber ich mag den langsamen Stil von Remedy lieber. Doch ich habe mich daran gewöhnt und es war irgendwann „okay“.

Aber das Spiel liefert die bekannte „Remedy Sauce“ mit einer tollen Atmosphäre, mit abgedrehten Welten, mit guten Inszenierungen, es ist schwer zu beschreiben.

Die Dialoge sind teilweise etwas flach und das Motion Caputuring schwach, man merkt das geringe Budget (vermutlich nur 50 Millionen), aber die Story ist okay und reicht aus. Für mich ist es vor allem dieser Stil von Remedy, der mich dann doch irgendwie wieder in den Bann gezogen hat. Mehr, als ich sogar gedacht habe.

Control Resonant ist für mich eine 8 von 10, für eine 9 hat es nicht ganz gereicht in meinen Augen, auch wenn ich noch zu einer 8,5 neigen könnte. Ich habe Control Resonant auf der PS5 Pro gezockt, auf der es weitestgehend flüssig lief.

PS: Das Spiel hat die Tage ein bisschen mehr Marketing bekommen, als man es von Remedy in letzter Zeit gewohnt ist, da Rockstar dafür wirbt, da man zusammen an den Remakes für Max Payne arbeitet. Es ist nicht das typische Produkt für den Massenmarkt, aber vielleicht hilft es ja, dass auch so ein Spiel erfolgreich ist.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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