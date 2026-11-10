Dacia plant ungewöhnlichen Schritt für ein neues Elektroauto

Dacia überraschte uns vor ein paar Wochen, als man bekannt gaben, dass man sich jetzt doch mehr auf die vollelektrischen Modelle fokussieren wird. Nach dem neuen Spring kommt 2027 ein noch günstigeres Modell, doch da ist nicht Schluss.

Renault erwägt laut Autocar einen ungewöhnlichen Schritt, denn ein preiswerter und kompakter Elektro-SUV für Indien, der Renault Bridger, könnte bei uns in Zukunft als Dacia erscheinen. Bisher ist der Bridger aber noch ein Konzeptauto:

Ende 2027 soll das Modell in Indien starten, mit einer Markteinführung in Europa ist also eher 2028 zu rechnen. Vorteil wäre in diesem Fall auch, dass man das Auto nicht aus China importieren müsste und (bisher) geringere Zölle dafür anfallen.

Ein kompakter, preiswerter und optisch kantiger SUV würde aber sicher auch bei den Dacia-Kunden in Europa funktionieren. Wenn der Preis stimmt und man es (für eine bessere Marge) nicht übertreibt. Im Rahmen des Industrial Accelerator Act wäre aber, sofern man das Modell bei uns produziert, ein attraktiver Preis möglich.

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