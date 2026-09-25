Mobilität

Dacia plant sehr günstiges Elektroauto für 2027

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
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Dacia will sein elektrisches Angebot ausbauen und plant weniger Verbrenner für die kommenden Jahre. Doch der neue Spring ist nicht der Einstieg bei Dacia, da wird es 2027 noch ein Modell darunter geben, wie Autocar heute exklusiv erfahren hat.

Man möchte das Konzept „Hipster“ für unter 10.000 Euro in Serie bringen, wobei es sich mit einem 15 kWh großen Akku und knapp 20 PS maximal für die Stadt eignet und die Bezeichnung Auto grenzwertig ist. Die Produktion ist in China vorgesehen.

Eigentlich sollte das Modell der Nachfolger des Spring werden, der jetzt aber doch aufgewertet wurde und die Basis des elektrischen Twingo nutzt. Das hat aber eben eine preisliche Grenze, die 10.000 wird man mit dem Spring sicher nicht erreichen.

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  1. Aaron Matthiesen 🎖
    sagt am

    Vielleicht gibt es davon ja dann verschiedene Varianten, und die 15kWh-Variante für unter 10k ist dann wirklich die absolute Basis.

    Die Frage ist immer, ob das dann ein Leichtfahrzeug ist, das vielleicht auch bis 90km/h gehen darf (und nicht nur bis 45) oder eben wirklich ein Auto mit entsprechenden Anforderungen an Versicherung, Führerschein, Sicherheit.

    Wenn die Autolobby weniger stark wäre, würden vielleicht auch kleine leichte Fahrzeuge etwas gefördert werden und nicht nur E-Autos und Hybride zwischen 4 und 5 Metern und 1,5 und 3 Tonnen – denn die Vorteile bzgl. weniger Flächen- und Energieverbrauch, weniger Belastung für die Städte und Straßen wäre ja bei Leichtfahrzeugen sehr viel größer.

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