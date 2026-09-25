Dacia plant sehr günstiges Elektroauto für 2027

Dacia will sein elektrisches Angebot ausbauen und plant weniger Verbrenner für die kommenden Jahre. Doch der neue Spring ist nicht der Einstieg bei Dacia, da wird es 2027 noch ein Modell darunter geben, wie Autocar heute exklusiv erfahren hat.

Man möchte das Konzept „Hipster“ für unter 10.000 Euro in Serie bringen, wobei es sich mit einem 15 kWh großen Akku und knapp 20 PS maximal für die Stadt eignet und die Bezeichnung Auto grenzwertig ist. Die Produktion ist in China vorgesehen.

Eigentlich sollte das Modell der Nachfolger des Spring werden, der jetzt aber doch aufgewertet wurde und die Basis des elektrischen Twingo nutzt. Das hat aber eben eine preisliche Grenze, die 10.000 wird man mit dem Spring sicher nicht erreichen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗