Dacia zeigt den komplett neuen Spring

Der Dacia Spring war in seiner Klasse viele Jahre ein beliebtes Elektroauto, denn er war einfach verdammt günstig. Und vor allem bei der alten Förderung konnte man da echte Schnäppchen machen. Doch die Technik war in letzter Zeit veraltet.

Daher hat Renault an einem komplett neuen Spring für Dacia gearbeitet, der ein Pendant zum hauseigenen Twingo ist. Aber eben günstiger, denn der neue Springt startet schon bei rund 18.000 Euro in Deutschland, also unter dem Twingo selbst.

Dafür gibt es beim neuen Dacia Spring eine komplett neue Optik, denn es ist im Kern ein ganz neues Auto. Basis ist die RG-EV-Plattform, die ja sogar Ford für die eigenen Elektroautos eingekauft hat und die sich für Renault langsam rechnet.

Der neue Spring ist größer, hat jetzt einen Frunk, bringt mehr Kofferraumvolumen, kommt mit 60 kW (80 PS) daher und der 27,5 kWh große Akku reicht für bis zu 250 km Reichweite. Geladen wird mit 6,6 kW (AC), die 50 kW (DC) kosten hier extra.

Dacia bietet zwar zwei Ausstattungsvarianten an (Expression und Journey), aber zum Start nur diese eine Version (Akku und Leistung). Bestellstart ist bereits am 15. September und der neue Spring ersetzt den alten Spring, so Dacia Deutschland.

Preislich ist das eine Ansage, aber Modelle für rund 25.000 Euro sind da oft doch eine ganze Ecke besser und ich bin gespannt, was VW ID Up und Co. ab 2027 in dieser Preisklasse bieten werden. Denn technisch ist das schon echt schwierig.

Der Vergleich hinkt zwar, aber ich wüsste nicht, warum ich mir für 20.000 Euro nicht lieber ein gebrauchtes Elektroauto kaufen würde. Wenn man aber in dieser Klasse sucht und einen Neuwagen möchte, vielleicht noch mit Förderung, ist das attraktiv.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗