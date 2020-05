Dell XPS 15 (9500) und XPS 17 (9700) vorgestellt

Microsoft Surface Go 2 und Surface Earbuds ab sofort in Deutschland erhältlich

Schon kurz nach der Präsentation ist das Microsoft Surface Go 2 zu Preisen ab 459 Euro erhältlich. Und auch die Microsoft Surface Earbuds starten endlich ab sofort für 219,99 Euro in den Handel. In Deutschland sind ab sofort zwei neue…13. Mai 2020 JETZT LESEN →