Microsoft Surface Go 2 und Surface Earbuds ab sofort in Deutschland erhältlich

In Deutschland sind ab sofort zwei neue Produkte von Microsoft erhältlich. Das Microsoft Surface Go 2 stellt von nun an den günstigen Einstieg in die Surface-Palette des Herstellers dar. Passend zur derzeitigen Home Office-Phase starten außerdem die Microsoft Surface Earbuds in den Handel – Monate nach ihrer Präsentation im Herbst vergangenen Jahres.

Microsoft Surface Go 2

Das Microsoft Surface Go 2 bietet im Vergleich mit seinem Vorgänger ein leicht größeres Display mit einer Diagonalen von 10,5 Zoll. Abgesehen davon wurde die Technik auf den aktuellen Stand gebracht.

So gibt es das 2-in1- diesmal mit einem aktuellen Intel Pentium Gold 4425Y oder einem Intel Core m3 der 8. Generation zu kaufen. Hinzu kommen bis zu 8 GB RAM und eine 128 GB große SSD. Zudem wurden die verbauten Mikrofone für einen besseren Klang optimiert.

In Deutschland ist das Microsoft Surface Go 2 ab sofort zu Preisen ab 459 Euro erhältlich. Die flotteren Modelle mit SSD starten bei 629 Euro und die LTE-Variante kostet 829 Euro. Angeboten wird das Tablet von diversen Händlern, unter anderem auch direkt bei Microsoft.

Microsoft Surface Earbuds

Ebenfalls werden ab sofort die Microsoft Surface Earbuds in Deutschland angeboten. Die True-Wireless-Kopfhörer im markanten Design werden einfach per Touch gesteuert und sollen besonders in Kombination mit Microsoft Office glänzen. So lassen sich beispielsweise Texte ganz einfach über die Kopfhörer diktieren.

Selbstverständlich eignen sich die Microsoft Surface Earbuds auch dazu, um Telefonkonferenzen abzuhalten. Der Musikgenuss kommt ebenfalls nicht zu kurz – Spotify kann direkt über ein dreimaliges Tippen auf einen der beiden Ohrhörer gestartet werden.

Dabei können Nutzer auf eine lange Akkulaufzeit vertrauen: Laut Hersteller halten die Kopfhörer bis zu 8 Stunden am Stück durch, mit der mitgelieferten Ladehülle kann die Laufzeit zudem auf maximal 24 Stunden erweitert werden.

Die Microsoft Surface Earbuds starten zum Preis von 219,99 Euro auf den deutschen Markt. Obwohl die Verfügbarkeit dem Hersteller zufolge schon gegeben sein soll, werden die Kopfhörer momentan aber als noch als nicht vorrätig gelistet.

