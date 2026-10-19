Mobilität

Porsche schließt vollelektrisches Flaggschiff komplett aus

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Der Mission S ist das neue Flaggschiff von Porsche, er wird sich über dem 911er einordnen und ist als fester Bestandteil für das Lineup vorgesehen. Aber nur mit Verbrenner, wie Michael Leiters laut Motor1 ganz klar beim Launch verraten hat.

Porsche bringt durchaus Flexibilität bei der Plattform mit, Akkus sind also eine Option und sogar Plug-in-Hybride wären möglich. Ein vollelektrisches Modell aber nicht, denn „dafür gibt es keine Nachfrage in diesem Markt“, so der Porsche-Chef.

Eine Aussage, die mit Blick auf die Konkurrenz nicht stimmt. Aber die Nachfrage ist für Porsche nicht groß genug, denn man verkauft immer weniger Autos und muss sich auf das fokussieren, was „sicher“ Geld bringt. Ein Vorreiter will man nicht sein.

Dabei war das einst ganz anders geplant, denn der Mission S war vorher als Mission X bekannt und sollte anderen Marken zeigen, dass sowas vollelektrisch geht. Ob der Verbrenner aber auch wirklich die große Zukunft hat, auf die Porsche hofft?

Hätte der VW-Konzern in den letzten Monaten nicht so viele Fehlentscheidungen getroffen, dann hätte man vielleicht das Geld für einen Mission X und Mission S und könnte hier den Markt entscheiden lassen. Doch diese Mittel sind aktuell nicht da.

Porsche hat sich also für den Verbrenner als Zukunft entschieden, nicht nur beim Mission S, auch beim neuen und großen SUV „K1“ (über dem Cayenne). Die Zeit wird zeigen, ob das eine gute Entscheidung war. Schön finde ich das Auto aber.

Mobilität · 19. Oktober 2026

BMW muss „kleiner und schlagfertiger werden“

Die Krise der deutschen Automobilbranche hat sich seit Jahren angedeutet und bei einigen war sie schon früher zu sehen, bei… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. P45 🔅
    sagt am

    Genau für diese handvoll Autos, die Porsche davon vielleicht verkaufen will, musste sich Fritze mit Macron abstimmen, um die auch nach 2035 noch anbieten zu können. Alle anderen werden dann zum BEV greifen.

    Antworten

Mehr entdecken
In einem Monat erscheint endlich GTA 6
19.10.26 · Gaming
BMW muss „kleiner und schlagfertiger werden“
19.10.26 · Mobilität
VW ID Cross: Volkswagen reicht günstige Version nach
19.10.26 · Mobilität
Offensive von Apple: Vier Freitage, vier Launches
19.10.26 · News
Volkswagen „macht sich bereit“ für eine neue Ära an Elektroautos
19.10.26 · Mobilität
Scrubs bei Disney+: Staffel 2 hat ein (neues) Datum
19.10.26 · Unterhaltung
Samsung Galaxy S27-Reihe könnte wieder früher kommen
19.10.26 · Smartphones
Volkswagen bestätigt geplanten Rückruf wegen Batterieproblemen
16.10.26 · Mobilität
Cyberpunk 2077: CD Projekt Red spricht über den Film
19.10.26 · Unterhaltung
Verbrenner-Aus: Deutschland und Frankreich sind sich einig
16.10.26 · Mobilität
Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Porsche schließt vollelektrisches Flaggschiff komplett aus