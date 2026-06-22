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Diablo IV: Version für die Nintendo Switch 2 geplant?

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Bildquelle: Blizzard Entertainment

Diablo IV vom US-amerikanischen Entwicklerstudio Blizzard Entertainment ist zwar schon seit etwas mehr als drei Jahren auf dem Markt, das Action-Rollenspiel mit Fokus auf dem „Hack and Slay“-Spielprinzip wird aber kontinuierlich mit Inhalten und den beiden DLC-Erweiterungen „Vessel of Hatred“ und zuletzt „Lord of Hatred“ Ende April erweitert. Nun scheint es, dass das Spiel auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

Eine vorläufige Klassifizierung in Taiwan listet das Game nämlich auch für die Nintendo Switch 2 auf, nachdem es bereits für die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Series sowie den PC erschienen ist. In der Vergangenheit hat das Entwicklerstudio auch frühere Teile der Reihe wie Diablo II: Resurrected oder Diablo III auf die Nintendo Switch-Plattform gebracht.

Die Wahrscheinlichkeit einer Ankündigung ist daher recht hoch. Sehr wahrscheinlich ist eine Ankündigung einer Complete Edition mit dem Hauptspiel und den beiden Erweiterungen in den nächsten Wochen eingeplant.

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4. März 2025 | Jetzt lesen →

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