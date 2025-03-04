Gaming

Diablo 5 in weiter Ferne: Blizzard legt Fokus voll auf Diablo 4

Im Gespräch mit IGN hat Rod Fergusson verlauten lassen, dass uns Diablo 4 noch sehr viele Jahre begleiten wird. Eine konkrete Angabe wollte der Diablo-Chef bei Blizzard noch nicht tätigen, denn es kann immer schnell vorbei sein (was er am Beispiel von Destiny aufzeigt), aber das Spiel soll definitiv lange versorgt werden.

Es ist unklar, ob Blizzard schon über ein Diablo 5 nachdenkt, aber es klingt so, als ob das kein Thema vor 2030 sein wird. Man respektiert, dass viele Spieler hunderte Stunden in Diablo 4 gesteckt haben und möchte, dass das so bleibt. Daher wird es kontinuierlich neue Inhalte geben und 2026 kommt eine neue Erweiterung dafür.

Am Ende hängt es natürlich immer von den Spielern ab, wie lange sich sowas für ein Entwicklerstudio rechnet, denn das ist eine finanzielle Entscheidung. Wenn die Inhalte und DLCs gekauft und die Spiele gespielt werden, dann kann man sie lange unterstützen. Ein Ende für Diablo 4 ist vorerst aber definitiv noch nicht in Sicht.

  1. Hazz 💎
    sagt am

    Das DLC war so dermaßen schlecht. Ich war früher ein großer Diablo Fan. Vor allem Diablo 2 habe ich gesuchte, aber die 4 fand ich einfach schlecht. Path of Exile 2 bietet da selbst in der Early Access Version deutlich mehr.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Hazz ⇡

      PoE2 ist doch momentan eher immer noch eine Vollkatastrophe, wenn ich so Kumpel höre.

      Ich bleibe da lieber bei Last Epoch und Grim Dawn…

      Antworten

