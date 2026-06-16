Die „Lügen des ZDF“: Elon Musk will rechtlich vorgehen

Elon Musk hat auf X rechtliche Schritte gegen einen Beitrag des ZDF angekündigt, denn im Beitrag „Bellfast-Krawalle: Welche Rolle spielen Elon Musk und X?“ war die Formulierung am Anfang nicht eindeutig. Das führte, auch in Deutschland, zu Kritik.

Konkret ging es um diesen Beitrag des Tesla-Chefs, in dem er zum Protest aufrief, nicht zu einer „Jagd auf Migranten“. Hier kann man sich ein eigenes Bild machen:

Only by protesting REPEATEDLY and LOUDLY will there be any change!! https://t.co/73GDcLLFwv — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2026

Grundsätzlich stimmt es also, das ZDF hat übertrieben und die eigene Aussage mittlerweile auch erklärt. Auf der Seite des Beitrags findet man ein Statement:

Zu Beginn der Moderation dieses Videos heißt es, nach dem brutalen Mordversuch habe ein rassistischer Mob Jagd auf Migranten gemacht. Dazu aufgerufen hätten ein britischer Rechtsextremist und Tech-Milliardär Elon Musk. Die Formulierung ist unpräzise und deshalb missverständlich. Tommy Robinson hat nach dem Messerangriff in Belfast zu Protesten aufgerufen. Der Post wurde von Elon Musk geteilt.

In einem Rechtsstreit will Elon Musk herausfinden, welcher „Idiot“ für diesen Fehler verantwortlich ist. Sowas sollte natürlich nicht passieren, aber die Ironie ist meiner Meinung nach schon sehr lustig, denn ausgerechnet Elon Musk regt sich hier auf.

Eine falsche „Hetzjagd“

Davon ab, wer sich hier hinter Elon Musk stellt, sollte sich vorher informieren, wer Tommy Robinson ist, ein rechtsextremer Aktivist aus Großbritannien. Wer sich auf die Seite von solchen Menschen stellt, steht auf der falschen Seite der Geschichte.

Elon Musk selbst nimmt es außerdem selbst nicht immer so genau mit seinen Aussagen und der Wahrheit, fordert aber im gleichen Atemzug dazu auf, dass es andere tun. Der Chef von Tesla und X teilt einen Beitrag von einer Person, die schon mehrmals (!) wegen Körperverletzung und anderen Delikten verurteilt wurde.

Ich finde die Aussage des ZDF also ehrlich gesagt nicht übertrieben.

Doch es ist am Ende wie so oft, der rechte Mob heult herum, wenn eine Sache mal nicht perfekt formuliert ist – und das, obwohl es danach ein Statement gibt. So geht Populismus und so entsteht der Eindruck, dass Medien wie das ZDF „lügen“. Dabei findet man auf der anderen Seite mehr Falschaussagen ohne ein Statement dazu.

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