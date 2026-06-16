Neues Elektroauto von Tesla: Das sind die Details des Cybercab

Tesla hat den Fokus geändert und plant zwar ein kompaktes und preiswerteres Elektroauto, das Cybercab soll aber weiterhin ohne Lenkrad kommen und bleibt ein Robotaxi. Auch wenn viele sagen, dass sich dieses Modell mit Lenkrad sicher sehr gut verkaufen würde. Möglich, aber wie lauten eigentlich die Eckdaten bei Tesla?

Das Tesla Cybercab wurde bei einer Behörde in den USA eingereicht und Electrek hat sich den Eintrag mal angeschaut und die entsprechenden Details rausgesucht:

Wir sprechen über ein 1,42 Tonnen schweres Auto, das Cybercab wiegt also ein bisschen weniger als beispielsweise der kommende VW ID Polo.

Tesla hat dem Cybercab einen Elektromotor an der Vorderachse spendiert, der 163 kW besitzt, also ca. 220 PS (es gibt auch nur eine Version).

Im Unterboden steckt ein Akku mit 48 kWh, der laut EPA-Wert (USA, etwas besser als WLTP) eine Reichweite von ca. 670 km ermöglicht.

Weitere Details zum Tesla Cybercab fehlen, wir wissen also nicht, was es kostet, wie schnell es lädt, was man konfigurieren kann und wann es genau kommt. Für uns ist das aber sowieso nicht relevant, denn der Fokus liegt zunächst auf den USA.

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