DKB startet Doppelaktion: 90 Euro Prämie und 1 Prozent Cashback

Die DKB startet zwei Aktionen mit 90 Euro Neukundenprämie für Girokonto und Kreditkarte sowie 1 Prozent Cashback auf Kartenzahlungen.

Wer erstmals ein Girokonto bei der Direktbank eröffnet und gleichzeitig die kostenpflichtige Kreditkarte bestellt, kann sich eine Prämie sichern. Die Aktion läuft bis zum 3. November 2026. Zusätzlich bietet die Bank zeitlich begrenzt Cashback für Zahlungen mit ihren Karten an.

DKB: Bedingungen für 90 Euro Prämie und Cashback

Für die 90 Euro müssen Neukunden mehrere Voraussetzungen erfüllen. Die Kreditkarte muss direkt bei der Kontoeröffnung mitbestellt werden. Außerdem ist eine Einwilligung in die Kommunikation per E-Mail erforderlich, die auch nachträglich im Banking erteilt werden kann.

Die wichtigsten Fristen und Voraussetzungen:

Bis 3. November 2026: Erstes DKB-Girokonto inklusive Kreditkarte beantragen.

E-Mail-Kommunikation: Einwilligung während des Antrags oder nachträglich erteilen.

Bis 31. Dezember 2026: Mindestens 1.500 Euro Geldeingang auf dem neuen Girokonto sicherstellen.

15. Januar 2027: Auszahlung der 90 Euro bei erfüllten Bedingungen.

Die Prämie entspricht rechnerisch den Kreditkartengebühren für drei Jahre. Die Karte selbst wird dadurch allerdings nicht dauerhaft kostenlos. Die vollständigen Aktionsbedingungen (PDF)enthalten weitere Details.

Zusätzlich 1 Prozent Cashback auf Kartenzahlungen

Parallel läuft bis zum 19. November 2026 eine Cashback-Aktion. Dabei erstattet die DKB gemäß ihren Aktionsbedingungen (PDF) 1 Prozent auf qualifizierte Zahlungen mit der Debitkarte oder Kreditkarte.

Die Erstattung ist auf insgesamt 15 Euro begrenzt. Um diesen Betrag vollständig auszuschöpfen, wären entsprechend 1.500 Euro an berücksichtigungsfähigen Kartenumsätzen erforderlich.

Beide Aktionen können die Kontoeröffnung finanziell interessanter machen. Gerade bei der Kreditkarte sollte man aber nicht nur auf die einmalige Prämie schauen, sondern auch die laufenden Gebühren berücksichtigen.

Zur DKB-Aktion →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗