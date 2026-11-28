Visa erweitert sein Programm Agentic Ready in Europa, damit Händler und Zahlungsdienstleister künftig Zahlungen durch KI-Agenten abwickeln können.

Mehr als 85 Unternehmen beteiligen sich bereits an der Initiative, darunter Adyen, Mollie, Nexi, Payone und Worldline. Bisher konzentrierte sich das Anfang 2026 gestartete Programm vor allem auf Banken. Mehr als 40 europäische Institute sind inzwischen dabei.

Die Idee dahinter nennt sich Agentic Commerce: KI-Assistenten sollen nicht mehr nur Produkte suchen und vergleichen, sondern auch eigenständig Einkäufe auslösen können. Dafür muss allerdings die Zahlungsabwicklung funktionieren. Und zwar möglichst ohne neue Betrugsmaschen.

Visa testet Zahlungen durch KI-Agenten

Mit Agentic Ready sollen Händler und Zahlungsanbieter unter realen Bedingungen ausprobieren können, wie sich solche Transaktionen verarbeiten lassen. Dabei geht es insbesondere um folgende Fragen:

Wie lassen sich vertrauenswürdige KI-Agenten erkennen?

Wie werden Zahlungen autorisiert und gegen Betrug abgesichert?

Wie können bestehende Zahlungssysteme solche Einkäufe akzeptieren?

Wie funktionieren Reklamationen und Rückbuchungen?

Visa setzt dafür auf seine bestehende Zahlungsinfrastruktur und die Visa Acceptance Plattform. Unterstützt werden sollen sowohl private als auch geschäftliche Kredit- und Debitkarten.

KI-Shopping soll 2027 weiter ausgebaut werden

Im Laufe des Jahres 2027 sollen weitere Banken, Händler und Zahlungsdienstleister hinzukommen. Die Erkenntnisse aus den laufenden Tests will Visa für die Weiterentwicklung des Programms nutzen.

Für Verbraucher ist das zunächst keine unmittelbar verfügbare neue Bezahlfunktion. Visa bereitet vielmehr die technische Grundlage dafür vor, dass KI-Agenten künftig auch den eigentlichen Kauf übernehmen können.

Interessant wird dabei vor allem die Frage, wie viel Kontrolle beim Kunden bleibt. Dass ein KI-Assistent das passende Produkt findet, ist eine Sache. Dass er anschließend selbstständig Geld ausgibt, eine andere. Konkrete Vorgaben zur Freigabe solcher Einkäufe durch Verbraucher nennt Visa in der Ankündigung nicht.

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