Postbank Tagesgeld Zins-Offensive – Neugeldaktion auch für Bestandskunden
Die Postbank bietet ab sofort eine zeitlich befristete Tagesgeld-Neugeldaktion mit einem Zinssatz von 3,75 Prozent p.a. für sechs Monate an.
Die Postbank hat eine neue Aktion für ihr Tagesgeldkonto gestartet, bei der Neukunden und bestehende Kunden auf frische Einlagen einen Aktionszins erhalten können.
Der Zinssatz beträgt 3,75 Prozent p. a. und gilt für einen Zeitraum von sechs Monaten. Voraussetzung ist, dass es sich um sogenanntes „Neugeld“ handelt, das innerhalb des Aktionsfensters eingezahlt wird.
Der Einzahlungszeitraum läuft vom 26. November bis zum 21. Dezember 2026. In diesem Zeitraum muss eine Einzahlung zwischen 2.500 und 250.000 Euro erfolgen, damit die Guthaben für den Aktionszins berücksichtigt werden.
Laut der Bank erfolgt die Teilnahme automatisch, sofern ein berechtigtes Tagesgeldkonto genutzt wird. Kunden, die bereits an einer vorherigen Aktion teilgenommen haben, benötigen für eine erneute Teilnahme ein neues Tagesgeldkonto.
Tagesgeld-Aktion der Postbank: Konditionen im Überblick
Wichtige Eckdaten der Aktion
- Aktionszins: 3,75 Prozent p. a. für sechs Monate
- Einzahlungszeitraum: 26. November bis 21. Dezember 2026
- Einzahlung: 2.500 bis 250.000 Euro Neugeld
- Teilnahme erfolgt automatisch bei berechtigtem Konto
- Standardzins außerhalb der Aktion: 0,75 Prozent p.a.
Außerhalb des Aktionszeitraums sowie für Guthaben, das nicht als Neugeld gilt, wird ein variabler Zinssatz von derzeit 0,75 Prozent p.a. angewendet.
Zur Postbank Tagesgeld-Aktion →
Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.
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