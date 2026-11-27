Die easybank erhöht ihre Tagesgeldzinsen für Neukunden ab sofort auf 3,0 Prozent pro Jahr.

Damit steigt der angebotene Zinssatz deutlich. Gleichzeitig verkürzt die Bank allerdings die Dauer der Zinsgarantie. Bisher erhielten Neukunden 2,0 Prozent pro Jahr für neun Monate. Künftig gelten die höheren 3,0 Prozent nur noch für vier Monate ab Kontoeröffnung.

Die neuen Konditionen betreffen ausschließlich Neukunden. Für bestehende Tagesgeldkunden ändert sich zunächst nichts. Sie erhalten weiterhin einen variablen Zinssatz von aktuell 1,2 Prozent pro Jahr.

easybank Tagesgeld: Diese Bedingungen gelten jetzt

Der neue Aktionszins ist auf Einlagen bis 250.000 Euro begrenzt. Für Guthaben oberhalb dieser Grenze gewährt die easybank auch während der viermonatigen Aktion lediglich 1,2 Prozent pro Jahr.

Die Konditionen im Überblick:

Neukunden: 3,0 Prozent Zinsen pro Jahr für vier Monate

Aktionszins für Einlagen bis maximal 250.000 Euro

Guthaben darüber: 1,2 Prozent pro Jahr

Bestandskunden: aktuell 1,2 Prozent variable Zinsen

Nach der Aktion gilt der dann aktuelle Bestandskundenzins

Nach Ablauf der vier Monate wird das Tagesgeld automatisch mit dem dann gültigen variablen Zinssatz verzinst. Dieser kann sich abhängig von den Marktbedingungen verändern. Den individuell geltenden Zinssatz können Kunden jederzeit im Online-Banking einsehen.

Die Umstellung macht das Tagesgeldangebot kurzfristig attraktiver, zumindest auf den ersten Blick. Wer sein Geld länger parken möchte, sollte allerdings genauer rechnen. Die bisherige Zinsgarantie über neun Monate entfällt zugunsten eines höheren Zinssatzes mit deutlich kürzerer Laufzeit.

Für Sparer zählt deshalb nicht allein die beworbene Drei vor dem Komma, sondern vor allem, wie lange sie tatsächlich davon profitieren.

Zum easybank Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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