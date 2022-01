EA kündigt drei neue Star Wars-Spiele an

Noch mehr Star Wars: Disney verlässt sich auf bekannte Marken

Mit der Übernahme von Fox erwarb Disney auch die Rechte an einer Umsetzung von „Children of Blood and Bone“. Das Projekt landete später bei Lucasfilm, wo es aber laut The Hollywood Reporter eher lieblos behandelt wurde. Man trennte sich. Disney…24. Januar 2022 JETZT LESEN →