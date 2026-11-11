Handel

eBay macht Schluss mit mühsamer Angebotserstellung

René Hesse
Von
2 Kommentare
Ebay

Der Online-Marktplatz eBay vereinfacht die Angebotserstellung in seiner App und erstellt mithilfe von KI Verkaufsentwürfe aus Fotos.

Verkäufer müssen dafür zunächst nur ihren Artikel fotografieren. Die App begleitet die Aufnahme und empfiehlt geeignete Perspektiven. Anschließend erstellt sie einen Angebotsentwurf, der vor der Veröffentlichung überprüft und angepasst werden kann.

Damit sollen vor allem die bislang notwendigen manuellen Eingaben reduziert werden. Nutzer müssen beispielsweise nicht mehr selbst die passende Produktkategorie auswählen oder eine vollständige Artikelbeschreibung verfassen.

eBay-App erkennt Produkte und empfiehlt Verkaufspreise

Die neue Funktion übernimmt nach Angaben von eBay einen Großteil der bisherigen Arbeit. Anhand der aufgenommenen Bilder kann die KI das Produkt identifizieren und verschiedene Angaben automatisch ergänzen.

Folgende Aufgaben übernimmt die eBay-App:

  • Produkterkennung und Auswahl der passenden Kategorie
  • Erstellung von Titel und Artikelbeschreibung
  • Ergänzung relevanter Produktmerkmale
  • Empfehlung eines Verkaufspreises
  • Vorschläge für geeignete Versandoptionen

Der Ablauf besteht aus vier Schritten: Fotos aufnehmen, Angebotsentwurf erstellen lassen, Angaben kontrollieren und das fertige Angebot veröffentlichen.

Die Kontrolle bleibt dabei beim Verkäufer. Sämtliche Vorschläge lassen sich vor der Veröffentlichung bearbeiten oder ergänzen. Gerade bei Zustand, Ausstattung und Preis dürfte sich ein genauer Blick auf die automatisch erzeugten Angaben lohnen.

Eine Einschränkung gibt es allerdings: Für die Kategorie Fahrzeugteile & Zubehör steht die neue Angebotserstellung nicht zur Verfügung.

Für private Verkäufer bleibt der Verkauf bei eBay nach Unternehmensangaben kostenlos. Die KI-Unterstützung könnte insbesondere Gelegenheitsverkäufern helfen, die bisher vor dem Aufwand einer vollständigen Angebotserstellung zurückgeschreckt sind. Der größte Vorteil liegt dabei weniger in der Automatisierung selbst als in der Zeit, die sich dadurch möglicherweise sparen lässt.

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  1. Maximilian ♾️
    sagt am

    Hoffentlich funktioniert das auch denn ebay selber findet in ihrem Katalog nur andere Artikel und muss den Artikel bisher manuell anlegen

    Antworten
  2. Robert 🔅
    sagt am

    Funktioniert bei Kleinanzeigen ja ähnlich, finde ich eigentlich ziemlich gut.

    Antworten

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