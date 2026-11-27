Die Deichmann SE informiert ihre Kunden über einen IT-Sicherheitsvorfall, bei dem Unbefugte Zugriff auf persönliche Daten erlangt haben.

Betroffen sind Informationen zu Einkäufen im Onlineshop des Schuhhändlers. Das Unternehmen verschickt entsprechende Benachrichtigungen an Kunden, deren Daten möglicherweise von dem Vorfall betroffen sind.

Deichmann: Diese Kundendaten sind betroffen

Nach bisherigen Erkenntnissen des Unternehmens konnten Unbefugte auf folgende Daten zugreifen:

Vor- und Nachnamen

Rechnungs- und Lieferadressen

Rechnungen

E-Mail-Adressen

Telefonnummern

Informationen zur gewählten Zahlungsart

Passwörter und andere Zugangsdaten zu den Kundenkonten sowie die eigentlichen Zahlungsdaten sind laut Deichmann nicht betroffen. Wie viele Kunden betroffen sind und über welchen Zeitraum der unbefugte Zugriff möglich war, geht aus der Kundeninformation nicht hervor.

Deichmann hat nach eigenen Angaben die ausgenutzte Sicherheitslücke geschlossen, die zuständigen Behörden informiert und Strafanzeige gestellt. Externe Sicherheitsexperten unterstützen das Unternehmen bei der weiteren Aufklärung. Hinweise auf einen Missbrauch der Daten liegen bislang nicht vor.

Deichmann warnt vor möglichen Phishing-Versuchen

Problematisch ist vor allem die Kombination aus persönlichen Informationen und konkreten Bestelldaten. Betrüger könnten damit ziemlich überzeugende Nachrichten erstellen, die sich auf tatsächlich getätigte Einkäufe beziehen. Eine korrekte Bestellinformation ist also kein Beleg dafür, dass eine E-Mail tatsächlich von Deichmann stammt.

Auch bei unerwarteten Zahlungsaufforderungen sollten Kunden vorsichtig sein. Der Schuhhändler weist ausdrücklich darauf hin, dass sich seine Bankverbindungen nicht geändert haben. Originalrechnungen lassen sich weiterhin im Kundenkonto abrufen.

Für Rückfragen zum Sicherheitsvorfall hat Deichmann die E-Mail-Adresse dsb@deichmann.com angegeben.

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