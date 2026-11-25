Der Fahrradhändler Lucky Bike informiert seine Kunden über einen Sicherheitsvorfall, bei dem möglicherweise persönliche Daten abgegriffen wurden.

Am 20. November 2026 stellte das Unternehmen einen unberechtigten Zugriff auf seine Shopsysteme fest. Als Reaktion wurde der Onlineshop vorübergehend in den Wartungsmodus versetzt. Außerdem trennte Lucky Bike sämtliche bestehenden Verbindungen zum Shop, um weitere Zugriffe auf diesem Weg zu verhindern.

Lucky Bike: Kundendaten möglicherweise betroffen

Ob tatsächlich personenbezogene Daten abgeflossen sind, ist bislang nicht geklärt. Lucky Bike kann nach eigenen Angaben jedoch nicht ausschließen, dass Unbefugte Zugriff auf verschiedene Kundeninformationen hatten.

Folgende Daten könnten betroffen sein:

Namen und Anschriften

Kontaktdaten

Informationen zu Bestellungen

Zahlungsdaten werden laut Unternehmen nicht in den eigenen Shopsystemen gespeichert. Kunden sollten dennoch aufmerksam bleiben, da die möglicherweise betroffenen Informationen für betrügerische Kontaktaufnahmen genutzt werden könnten.

Besonders vorsichtig sollte man bei Nachrichten sein, die konkrete Bestelldaten enthalten und zur Weitergabe von Zugangsdaten oder zu Zahlungen auffordern.

Kunden müssen ihr Passwort zurücksetzen

Lucky Bike erklärt obendrein, dass Passwörter grundsätzlich als kryptografische Hashwerte gespeichert wurden. Diese sollen verhindern, dass Passwörter unmittelbar im Klartext ausgelesen werden können.

Gut zu wissen Vorsorglich hat das Unternehmen die bisherigen Passwörter deaktiviert. Kunden mit einem Benutzerkonto müssen deshalb bei ihrer nächsten Anmeldung über die Funktion „Passwort vergessen“ ein neues Passwort vergeben.

Nach eigenen Angaben hat Lucky Bike zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt und die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde informiert. Fragen beantwortet das Unternehmen unter service@lucky-bike.de.

Für Kunden ist vor allem wichtig, verdächtige Nachrichten kritisch zu prüfen. Gerade wenn Betrüger echte Bestellinformationen kennen, können gefälschte E-Mails oder Anrufe besonders glaubwürdig wirken.

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