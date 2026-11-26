Die Gewerkschaft Verdi ruft am Black Friday, dem 27. November 2026, an elf deutschen Amazon-Standorten zum Streik auf.

Es ist mittlerweile ein alljährliches Ritual zum Start des Weihnachtsgeschäfts. Verdi nutzt einen der wichtigsten Verkaufstage des Onlinehändlers, um öffentlichkeitswirksam auf die Arbeitsbedingungen bei Amazon aufmerksam zu machen. In diesem Jahr sollen sich laut Gewerkschaft so viele Beschäftigte wie noch nie beteiligen.

Amazon: An diesen elf Standorten wird gestreikt

Die Arbeitsniederlegungen beginnen am frühen Freitagmorgen in Leipzig, Bad Hersfeld, Dortmund, Werne, Rheinberg, Mönchengladbach, Frankenthal, Gera, Graben, Koblenz und Achim.

Verdi fordert weiterhin die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzelhandels sowie einen zusätzlichen Tarifvertrag für gute und gesunde Arbeit. Die Gewerkschaft kritisiert die körperliche Belastung, monotone Arbeitsabläufe und die digitale Überwachung der rund 40.000 Beschäftigten.

Zudem erhebt Verdi schwere Vorwürfe gegen Amazon. Der Konzern soll gewerkschaftliche Aktivitäten durch Drohungen und gezielte Falschinformationen behindern. Beschäftigte hätten unter anderem berichtet, dass Amazon behauptet habe, das deutsche Streikrecht gelte für das US-Unternehmen nicht.

Die Gewerkschaft berichtet auch von einem körperlichen Übergriff durch einen Manager am Standort Mönchengladbach im vergangenen Jahr.

Eine Stellungnahme von Amazon zu den Vorwürfen liegt inzwischen vor. So teilt ein Amazon Sprecher uns gegenüber mit:

Wir liefern verlässlicher denn je. Das verdanken wir unseren Mitarbeitern, und deshalb investieren wir kontinuierlich in sie: Seit 2014 erhöhen wir jährlich die Löhne. Der durchschnittliche Einstiegslohn beträgt 16,66 Euro brutto pro Stunde, nach zwei Jahren 18 Euro und mehr. Hinzu kommen bis zu 4.500 Euro jährlich für Weiterbildungen, ein kostenloses Deutschlandticket, betriebliche Altersvorsorge und Familienboni. Mehr als die Hälfte unserer Kollegen ist seit über fünf Jahren bei uns. Darauf sind wir stolz. An über 100 Logistikstandorten sind unsere Teams täglich mit großem Engagement für die Kunden im Einsatz. In mehr als 70 Städten liefern wir am selben Tag. 2025 haben wir in Deutschland über 500 Millionen Produkte am selben oder nächsten Tag zugestellt, ein neuer Rekord.

Ergänzend betont man: „Die Vorwürfe weisen wir deutlich als Unsinn zurück.“

Gut zu wissen Im aktuellen Tarifabschluss für den Handel liegt der tarifliche Mindeststundenlohn für die unteren Entgeltgruppen bei 14,20 Euro. Ab Mai 2027 steigt er auf 14,90 Euro. Bei Amazon liegt der Einstiegslohn für logistische Tätigkeiten derzeit im Durchschnitt bei 16,66 Euro.

Amazon-Streik dürfte für Kunden kaum spürbar sein

Wer schon länger bei Amazon bestellt, kennt die Streikmeldungen rund um den Black Friday. Der Konzern ist ausgesprochen geschickt darin, solche Arbeitsausfälle logistisch abzufedern. Als Kunde bekommt man davon in der Regel wenig bis gar nichts mit. Auch für dieses Jahr nennt Verdi keine konkreten Auswirkungen auf die Lieferzeiten.

Unabhängig von der Berechtigung der Forderungen darf man die Wirksamkeit dieser Strategie inzwischen durchaus hinterfragen. Verdi verschafft sich mit dem internationalen Aktionstag „Make Amazon Pay“ jedes Jahr aufs Neue mediale Aufmerksamkeit, während Amazon sein Weihnachtsgeschäft weitgehend unbeeindruckt abwickeln dürfte.

Zumindest nach außen hat das Ganze mittlerweile mehr von einer routinierten PR-Aktion der Gewerkschaft als von einem Arbeitskampf, der Amazon ernsthaft unter Zugzwang setzt.

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